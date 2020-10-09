Новый мост и фонари появились в деревне Искра Дновского района

18:56, 09 октября 2020, ПАИ

В деревне Искра Дновского района появились новый мост и фонари, сообщает газета «Дновец».

«Мост получился основательным и добротным. Единственное замечание – необходимо обработать спецсредством деревянный настил снизу и тем самым дополнительно защитить его от внешних воздействий, в том числе от влаги. В целом считаю, что работа выполнена качественно», – оценил качество выполненных работ глава Дновского района Михаил Шауркин.

Новый мост жители деревни хотели давно. Старый мост сильно обветшал, и ходить по нему было небезопасно. Глава района Михаил Шауркин в 2020 году предложил жителям деревни организовать ТОС, разработать проект по строительству нового моста и попробовать выиграть грант на его реализацию.



Фото: Газета «Дновец»



Фото: Газета «Дновец»



Фото: Газета «Дновец»



Фото: Газета «Дновец»







Администрация района оказала содействие в подготовке документов на регистрацию ТОСа и разработке проекта. Проект ТОСа «Искра» по итогам первого этапа конкурса был признан победителем и получил грант в размере 200 тысяч рублей из областного бюджета.

Также при непосредственном участии губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в этом году был решён вопрос установки новых опор уличного освещения.

В итоге у искровцев – новый мост и шесть новых опор уличного освещения. Глава Искровской волости Виктор Молотков заверил, что как только все работы будут совсем завершены, новый мост откроют в торжественной обстановке.