Новый мост и фонари появились в деревне Искра Дновского района
В деревне Искра Дновского района появились новый мост и фонари, сообщает газета «Дновец».
«Мост получился основательным и добротным. Единственное замечание – необходимо обработать спецсредством деревянный настил снизу и тем самым дополнительно защитить его от внешних воздействий, в том числе от влаги. В целом считаю, что работа выполнена качественно», – оценил качество выполненных работ глава Дновского района Михаил Шауркин.
Новый мост жители деревни хотели давно. Старый мост сильно обветшал, и ходить по нему было небезопасно. Глава района Михаил Шауркин в 2020 году предложил жителям деревни организовать ТОС, разработать проект по строительству нового моста и попробовать выиграть грант на его реализацию.
Администрация района оказала содействие в подготовке документов на регистрацию ТОСа и разработке проекта. Проект ТОСа «Искра» по итогам первого этапа конкурса был признан победителем и получил грант в размере 200 тысяч рублей из областного бюджета.
Также при непосредственном участии губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в этом году был решён вопрос установки новых опор уличного освещения.
В итоге у искровцев – новый мост и шесть новых опор уличного освещения. Глава Искровской волости Виктор Молотков заверил, что как только все работы будут совсем завершены, новый мост откроют в торжественной обстановке.