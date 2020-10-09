Стали известны подробности ДТП на улице Меркурьева в Острове

19:29, 09 октября 2020, ПАИ

По предварительной информации, в ДТП на улице Меркурьева в Острове водитель автомобиля Волга, совершая поворот налево, не уступил дорогу мопеду, который двигался во встречном направлении.

В результате произошло столкновение, сообщили Псковскому агентству информации в ОМВД России по Островскому району.



Фото: Газета «Островские вести»



Фото: Газета «Островские вести»



Фото: Газета «Островские вести»





В ДТП пострадали два человека. 16-летний водитель мопеда с травмами доставлен в Центральную районную больницу в Острове. По другому пострадавшему информация уточняется.