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Политика

КПРФ определилась с кандидатом на пост главы Великолукского района

Псковские коммунисты определилась с кандидатом на пост главы Великолукского района. Им по итогам пленума комитета Великолукского районного отделения КПРФ выдвинут Александр Тарасов, сообщил первый секретарь Псковского обкома КПРФ Пётр Алексеенко на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Тарасов родился 19 сентября 1963 года. Имеет высшее образование, является руководителем крестьянско-фермерского хозяйства, депутатом Собрания депутатов Новосокольнического района, первым секретарем Новосокольнического райкома КПРФ, членом обкома КПРФ.

Выборы главы Великолукского района состоятся 6 декабря 2020 года.

3 августа глава Великолукского района Сергей Петров досрочно сложил полномочия. Его отставку приняли районные депутаты на 18-й внеочередной сессии Собрания депутатов Великолукского района.

Вместо него исполняющим полномочия главы Великолукского района был назначен Алексей Кузьмин.

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