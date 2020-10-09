КПРФ определилась с кандидатом на пост главы Великолукского района
Псковские коммунисты определилась с кандидатом на пост главы Великолукского района. Им по итогам пленума комитета Великолукского районного отделения КПРФ выдвинут Александр Тарасов, сообщил первый секретарь Псковского обкома КПРФ Пётр Алексеенко на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Александр Тарасов родился 19 сентября 1963 года. Имеет высшее образование, является руководителем крестьянско-фермерского хозяйства, депутатом Собрания депутатов Новосокольнического района, первым секретарем Новосокольнического райкома КПРФ, членом обкома КПРФ.
Выборы главы Великолукского района состоятся 6 декабря 2020 года.
3 августа глава Великолукского района Сергей Петров досрочно сложил полномочия. Его отставку приняли районные депутаты на 18-й внеочередной сессии Собрания депутатов Великолукского района.
Вместо него исполняющим полномочия главы Великолукского района был назначен Алексей Кузьмин.