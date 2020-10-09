0
20:41
Свалку шпал устроили в деревнях Псковского района
19:08
Мусором завалили территорию вблизи кладбища в деревне Полоное Порховского района
17:32
Больше шагрени - выше ценность: Александр Коновалов - о ретротехнике времен Великой Отечественной войны
17:30
Как приручить лунные энергии
17:14
Великолучанин с вилами пытался ограбить магазин
16:47
Завершается строительство детского сада в Борисовичах
16:28
Назначен еще один заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области
Еще новости
Общество

До 15 градусов тепла и дожди ожидаются в Псковской области 10 октября

10 октября на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +5 до +10 градусов, днём – от +10 до +15.

Будет дуть южный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет высоким.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Свалку шпал устроили в деревнях Псковского района
09 октября 2020
Свалку шпал устроили в деревнях Псковского района
Мусором завалили территорию вблизи кладбища в деревне Полоное Порховского района
09 октября 2020
Мусором завалили территорию вблизи кладбища в деревне Полоное Порховского района
Великолучанин с вилами пытался ограбить магазин
09 октября 2020
Великолучанин с вилами пытался ограбить магазин
Завершается строительство детского сада в Борисовичах
09 октября 2020
Завершается строительство детского сада в Борисовичах
Назначен еще один заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области
09 октября 2020
Назначен еще один заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области
Новый заместитель назначен в комитете по здравоохранению Псковской области
09 октября 2020
Новый заместитель назначен в комитете по здравоохранению Псковской области
Вопросы сегодня на площадях не решаются — ПАИ-live с председателем облсовпрофа Игорем Ивановым
09 октября 2020
Вопросы сегодня на площадях не решаются — ПАИ-live с председателем облсовпрофа Игорем Ивановым
Народный артист РФ Николай Бурляев принял участие в открытии памятника Савве Ямщикову
09 октября 2020
Народный артист РФ Николай Бурляев принял участие в открытии памятника Савве Ямщикову

Идет загрузка...