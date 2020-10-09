До 15 градусов тепла и дожди ожидаются в Псковской области 10 октября

20:15, 09 октября 2020, ПАИ

10 октября на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +5 до +10 градусов, днём – от +10 до +15.

Будет дуть южный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет высоким.