У 46 псковских школьников подтвердили COVID-19 с начала учебного года

11:24, 11 октября 2020, ПАИ

С 1 сентября в Псковской области у 46 школьников был подтверждён диагноз новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram.

По словам губернатора, на дистанционное обучение в Псковской области переведено 19 классов в 10 школах и 11 групп в профтехучилищах.

Михаил Ведерников отметил, что заболевание во всех случаях было выявлено вовремя, и принятых мер оказалось достаточно для ограничения распространения инфекции среди учащихся и педагогов.

«Было много обращений, и я ещё раз подчеркиваю: на сегодняшний день оснований для введения дистанционного обучения в Псковской области нет. При этом, безусловно, нужно рационально оценивать риски, исходя из общей ситуации и в России и в мире», – заключил губернатор.