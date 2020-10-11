Михаил Ведерников: Псковские учителя с честью работают в особых условиях на фоне коронавируса

11:27, 11 октября 2020, ПАИ

В этом году системе образования приходится работать в особых и непривычных условиях. Но этот вызов псковские учителя приняли с честью. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram.

Михаил Ведерников напомнил, что на днях в Псковской области состоялось первое в истории региона присвоение звания «Заслуженный педагогический работник Псковской области».

«Как сказал президент, в этом году каждый педагог достоин звания «Учитель года». С этим нельзя не согласиться, учитывая те испытания, которые выпали на долю наших преподавателей с начала противодействия новой коронавирусной инфекции», – отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что каждый преподаватель во время своей работы столкнулся с противовирусными ограничениями, продолжительным периодом работы в дистанционном режиме, трудом с риском для своего здоровья.

«Этот вызов наши учителя приняли с честью, выполняя все требования Роспотребнадзора и обеспечивая безопасность наших детей, – подчеркнул губернатор. – В первую очередь, благодаря этому мы проходим этот сложный период безболезненно – и за это каждый из преподавателей достоин искренней благодарности».