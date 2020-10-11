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Общество

Михаил Ведерников: Псковские учителя с честью работают в особых условиях на фоне коронавируса

В этом году системе образования приходится работать в особых и непривычных условиях. Но этот вызов псковские учителя приняли с честью. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram.

Михаил Ведерников напомнил, что на днях в Псковской области состоялось первое в истории региона присвоение звания «Заслуженный педагогический работник Псковской области».

«Как сказал президент, в этом году каждый педагог достоин звания «Учитель года». С этим нельзя не согласиться, учитывая те испытания, которые выпали на долю наших преподавателей с начала противодействия новой коронавирусной инфекции», – отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что каждый преподаватель во время своей работы столкнулся с противовирусными ограничениями, продолжительным периодом работы в дистанционном режиме, трудом с риском для своего здоровья.

«Этот вызов наши учителя приняли с честью, выполняя все требования Роспотребнадзора и обеспечивая безопасность наших детей, – подчеркнул губернатор. – В первую очередь, благодаря этому мы проходим этот сложный период безболезненно – и за это каждый из преподавателей достоин искренней благодарности».

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Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области Михаил Ведерников: Псковские учителя с честью работают в особых условиях на фоне коронавируса Михаил Ведерников: Коронавирус не имеет никакого отношения к госпитализации детей из школы №7 Великих Лук Многие псковичи не соблюдали антиковидные меры на сельхозярмарке в Пскове У 46 псковских школьников подтвердили COVID-19 с начала учебного года Ведерников: В Псковской области нет оснований для введения дистанционного обучения Ещё 37 человек вылечились от коронавируса в Псковской области 6019 человек заразились коронавирусом в Псковской области Названы новые симптомы коронавируса Более 251 тысячи человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса
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