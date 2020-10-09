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Общество

Великолукские боксеры заняли призовые места на двух Всероссийских турнирах

Фото: группа Вконтакте клуба «Отечество – Псковская область».

Воспитанники клуба спортивных единоборств «Отечество – Псковская область» и великолукской спортшколы «Экспресс» заняли призовые места на двух турнирах – Кубке России по панкратиону в Севастополе и Чемпионате и Первенстве России по профессиональному боевому самбо в Твери, сообщает газета Великолукская Правда Новости.

Генеральный директор клуба  «Отечество – Псковская область» Владимир Владимиров рассказал на пресс-конференции, что за время существования организации удалось создать сильный тренерский штаб и сплоченную команду профессионалов, которые ведут великолукских боксеров к успеху. По его словам, главные победы спортсменов ещё впереди.

«Мы знаем и видим, что можем на самом деле. В прошлом году мы даже не мечтали выступать на всероссийском уровне с такими результатами, как сейчас, – сказал руководитель клуба. – Большую поддержку нашему клубу оказывают депутат Государственной думы Александр Козловский, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, ЗАО «ЗЭТО» в лице генерального директора Дениса Мунштукова, за что им огромная благодарность».

На чемпионате и первенстве в Твери по профессиональному боевому самбо великолукские спортсмены завоевали достойные награды. В Чемпионате: 1 место - Себастьян Бабурин, 2 место - Кирилл Титов, 2 место - Джамал Магомедов, Иван Веретенников, Евгений Никитенков, 3 место - Дмитрий Рогов.

Фото: группа Вконтакте клуба «Отечество – Псковская область».

На Первенстве федерации боевого самбо России боксёры получили следующие награды: 1 место - Артем Филиппов, 1 место - Максим Ширинов, 3 место - Кирилл Афиногенов.

В итоге, воспитанники СШОР «Экспресс» и спортсмены Клуба спортивных единоборств «Отечество – Псковская область», заняли третье место в общекомандном зачёте на Чемпионате России по боевому самбо.

«Этот российский Чемпионат предполагал отбор на Чемпионат и Первенство мира по боевому самбо, поэтому мотивация у спортсменов была очень серьезная, – рассказал тренер по смешанным боевым единоборствам «Отчество – Псковская область» Андрей Тимофеев. – Хочу отметить, что руководство и тренеры клуба уделяют большое внимание развитию детского спорта. Мы готовы ковать юного бойца с нуля – борца ММА, смешанных единоборств, самбиста – направления у нас различные. Родители могут без опаски отдавать своих детей к нам, здесь работают настоящие профессионалы своего дела, которые год от года подтверждают высокую квалификацию. Мы посещаем обучающие семинары, ездим на соревнования. Объем знаний, который воспитанники получают в наших секциях, гигантский, это пригодится им на всю жизнь».

Фото: газета Великолукская Правда Новости.

Вице-президент Федерации смешанного боевого единоборства Псковской области, тренер спортивного клуба «Отечество – Псковская область» Андрей Ткаченко поблагодарил Владимира Владимирова за создание клуба «Отечество – Псковская область». «Нам всегда оказывают поддержку и помощь с выездом на официальные мероприятия. В данный момент в России в условиях пандемии это не так-то просто сделать. Благодаря слаженному взаимодействию только так можно достичь высоких результатов», – отметил Андрей Ткаченко.

 

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