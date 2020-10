Стихи Геннадия Кононова звучали в Пскове на английском, французском и испанском

22:45, 09 октября 2020, ПАИ

Традиционный вечер поэзии Геннадия Кононова, каждый год проводимый в дату, близкую к дню рождения поэта 30 сентября, прошел в голубом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки. Настоящим открытием вечера стало звучание известных стихов поэта на трех иностранных языках.

По традиции, в день рождения поэта или около того, Вадим Андреев, преподаватель кафедры русского языка Псков ГУ, друг поэта со студенечской поры, проводит в Пскове вечер поэзии Геннадия Кононова.

Как объяснил он сам, открывая очередную осеннюю литературно-музыкальную гостиную, темой встречи-2020 решено было сделать «Пересечения».

«Идею мне подсказала одна студентка, которая предложила перевести стихи Кононова на иностранные языки. Я подумал – это здорово», - рассказал он.

И началась работа, это был новый и интересный опыт отражения стихов Кононова в других культурно-языковых срезах. Ее итог услышали зрители, собравшиеся на встречу с кононовской поэзией в голубой зал областной библиотеки.

Перед ними выступили студенты факультета русской филологии и иностранных языков. Они читали сначала оригинальный текст Геннадия Кононова, а потом перевод.

Первым стал студент из Аргентины Федерико Ферро. Для вечера поэзии он перевел на испанский стихотворение «Теченьем времени…»

Теченьем времени меня к полуночи несет.

Скоропостижно постарев, я потеряю все.

Хочу успеть, пока меня к истоку не вернут –

извлечь молитву из простых вещей или минут.

Один кричит: «Греби левей!» Кричит другой: «Правей!»…

Смотрю в чужую глубину из глубины своей.

Свою банальную судьбу построив, как концерт,

пою, с предельной высоты срываясь на фальцет.

Испанский перевод

Me lleva hacia la medianoche, el tiempo en su corriente.

Lo perderé todo, envejecido repentinamente.

Quiero, aún antes de al orígen ser devuelto,

extraer plegarias de las simples cosas, o de los momentos.

“Rema hacia la izquierda”, grita uno; “a la derecha”, grita el otro.

En esa extraña profundidad, desde la propia, miro.

Habiendo construído mi banal destino como un concierto,

desde la máxima altura, resbalando hasta el falsete, canto.

Французский перевод стихотворения Геннадия Кононова «Входит грусть…» выполнила московская переводчица Наталья Ливандовская, а прочитала на вечере София Сердцева.

Входит грусть, жены вернее, и шуршит дождем в эфире.

Мир прохлады и покоя, капель, птиц…

Запись августа включили за стеной, в реальном мире

без искусственных пределов и границ.

Вижу, глаз не отрывая, как ползут по стенам титры

в паутине неувязок и длиннот,

вижу темный зал концертный, где идет скрипач к пюпитру

с темной картою созвездий вместо нот.

***

Entre la tristesse, fidèle, allumant une pluie bruyante

Les oiseaux, les gouttes sereines, toutes entières...

Dans le monde derrière la porte, on écoute août qui chante

Sans limites artificielles ni frontières.

Je regarde les mots qui courent, sur le mur, les longs sous-titres

Au milieu des brèches fades sur la toile,

Dans la salle, un violoniste vient poser sur son pupitre

Une carte noire du ciel rempli d’étoiles.

Кроме того, на вечере прозвучали два стихотворения Геннадия Кононова в переводе на английский язык, выполненные студентами Псков ГУ.

Август мягче перин, туманный, тревожный.

Дней ушедших игра, что теперь невозможна,

отменяется, меркнут осенние схемы,

не решая проблем, устарелы и немы.

Все – от сих и до сих. Старый мир облетает.

Клочья душ ветерок с тротуара сметает.

Английский перевод выполнила Мария Шадрина.

Soft as a feather, but foggy and anxious

August now shown up a little bit gracious

Good and old days are not even playing

With colors of life, they now are all fading

Tricky schemes of the autumn do not play a role

All the world is about to be finally gone

Pieces of souls laying deadly on pavement

We have nothing at tomb to be even engraved.

Второй текст перевела на английский Арина Ефремова.

Меняешься ты в лице,

Как многие из поэтов.

Задачник открыт. В конце

Задачника нетответов.

Решения-самообман,

Условия неудачны…

День вывернут, как карман,

А стены квартир прозрачны.

Табачный закрыт ларёк,

И падает полным весом

Ночь долгая поперек,

Гудящих, как струны, рельсов.

Перевод выполнила Арина Ефремова.

I see how you change your mood

As numerous poets do.

On the table lies the open book,

But it gives no answers you.

It may seem you see a solution,

But the problem is wrong itself.

It is only a self-delusion,

You will find there nothing left.

The day resembles a pocket turned out.

The flat’s walls are transparent.

There are no places to buy cigarettes

And lingering, murky night

Falls on the railroad tracks.

Любопытная деталь: это стихотворение автор в 1999-м году посвятил своему другу -- поэту Александру Березову, который работает учителем английского языка и сможет по достоинству оценить перевод.

Слушателям на слух очень понравились все четыре перевода, и они горячо аплодировали каждому чтецу.

Уже после завершения программы Федерико Ферро увидел, что его перевод стихотворения Геннадия Кононова пошел гулять по свету ( а это ведь еще одно пересечение -- стихов со всемирной паутиной). В далекой Аргентине друг Федерико поэт, писатель и критик кино и литературы Анхель Фаретта сделал пост с этим переводом на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, Геннадий Кононов родился в Пыталове Псковской области в 1959 году, после школы окончил филологческий факульте Псковского пединститута и всю жизнь, за исключением четырех лет, работал в системе образования. Стихи он начал писать еще в студенческие годы. Сначала писал в стол, потом появились публикации в журналах «Юность» и «Москва», в поэтических альманахах «Третье дыхание», «Истоки», «Приют неизвестных поэтов», «Скобари». Поэт умер от тяжелой болезни 22 июня 2004 года , не дожив трех месяцев до 45-летия. Отдельные сборники стихов Геннадия Кононова появились только после его смерти. Это «Жизнь за прозренье» (2004), «На русских путях» (2009), «Тиль, или мотивы Фландрии» (2017), «Издранное» (2019).

Все эти годы в конце сентября или начале октября друзья поэта собираются вместе и проводят различные мемориальные акции. Они вспоминают, каким Геннадий Кононов был в жизни, читают его стихи, спорят и размышляют о строчках, оставленных в виде творческого наследия.

Ольга Пятковская