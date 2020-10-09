Второй день подряд число заразившихся COVID-19 в мире бьет рекорды

23:48, 09 октября 2020, ПАИ

Второй день подряд во всём мире зафиксировано рекордное число новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Вчера общее число новых случаев COVID-19 составило 338 779, что стало рекордным показателем с начала пандемии.

За сегодняшний день COVID-19 заразилось 350 766 человек. Наибольший рост новых случаев зафиксирован в Индии (70 496 случаев) и в США (52 458 случаев). Всего в мире было выявлено более 37 миллионов случаев заражения коронавирусом. Почти 27 миллионов человек выздоровели, а более одного миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19.

В Псковской области общее число случаев заболевания с момента начала эпидемии достигло 5 900. Выздоровело 4 195 человек. 66 жителей области скончались.