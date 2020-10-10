Названы сроки отказа от маски после вакцинации от коронавируса

09:02, 10 октября 2020, ПАИ

После вакцинации от коронавируса маску можно будет не носить только через три недели после того, как будет введен второй компонент препарата и определен уровень антител. Об этом заявил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург, пишет РИА Новости.

«Надо дождаться по крайней мере 21 день после того, как человек привился, потом надо быть уверенным, что ты в группе опытной, а не в группе плацебо, и я бы советовал определить уровень протективных антител и после этого самому решать, носить маску или нет. Если уровень высокий, то можно не носить, если уровень недостаточный, то лучше носить», - пояснил эксперт.

В августе Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V». Вакцинация предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.