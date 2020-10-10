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Общество

Об опасности каши предупредила эксперт

Врач-эндокринолог высшей категории Елена Губкина считает, что необходимо снизить количество каши в рационе. Об этом она заявила в интервью газете «Аргументы и факты». 

По словам специалиста, крупы составляют важную часть рациона, поскольку содержат большое количество витаминов, клетчатки, аминокислот и антиоксидантов, однако, напомнила эндокринолог, большинство из них имеет высокий гликемический индекс. Вода при термической обработке снижает гликемический индекс любой из круп, этот принцип действует в случае отсутствия любых добавок, в том числе масла, отметила эксперт. Добавление в процессе приготовления каши молока, сахара значительно увеличивает гликемический индекс продукта.

Наиболее безопасной крупой является перловая каша, средний показатель у гречки и риса, высокий — у пшенной, кукурузной и манной круп.

«Таким образом, для людей, стремящихся правильно питаться, быть стройными и здоровыми, а также для людей с сахарным диабетом, с ожирением наряду с калорийностью и объемом потребления каш необходимо учитывать и их гликемический индекс. И если он слишком высокий, то следует отказаться от такого варианта», - пояснила Губкина.

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