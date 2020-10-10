Мужчина погиб в ДТП ночью на трассе в Плюсском районе

10:21, 10 октября 2020, ПАИ

10 октября около 0:40 в Плюсском районе на 35 километре региональной трассы Заполье — Гдов, около деревни Большое Захонье, произошло ДТП, в котором погиб водитель. Об этом пишет районная газета «Плюсский край».

23-летний мужчина на автомобиле KIA на закругленном участке дороги не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Водитель не был пристегнут ремнем безопасности и выпал из машины, он скончался от полученных травм до приезда ДПС.

Мужчина служил по контракту в войсках и приезжал к родителям.