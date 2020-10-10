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Общество

Мужчина погиб в ДТП ночью на трассе в Плюсском районе

10 октября около 0:40 в Плюсском районе на 35 километре региональной трассы Заполье — Гдов, около деревни Большое Захонье, произошло ДТП, в котором погиб водитель. Об этом пишет районная газета «Плюсский край». 

23-летний мужчина на автомобиле KIA на закругленном участке дороги не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Водитель не был пристегнут ремнем безопасности и выпал из машины, он скончался от полученных травм до приезда ДПС. 

Мужчина служил по контракту в войсках и приезжал к родителям. 

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