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Общество

Троицкий мост закрыт в Пскове до 11 октября

С 10 до 11 октября в Пскове будет закрыт Советский (Троицкий) мост, участок улицы Леона Поземского от улицы Олега Кошевого до улицы Милицейской, участок улицы Труда от улицы Леона Поземского до улицы Школьной, улица Волкова в связи с проведением работ по замене инженерных сетей и восстановлению дорожного покрытия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета. 

В качестве объезда определены мост Александра Невского, Кузнецкий и Инженерный мосты.

Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании поездок, при возможности заранее выбирать пути объезда, а также обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.

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