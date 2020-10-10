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Общество

Клиенты ВТБ чаще всего совершают покупки во вторник

По вторникам клиенты ВТБ совершали 20% всех покупок по итогам 9 месяцев 2020 года. По данным эмиссионного бизнеса ВТБ, реже всего клиенты банка осуществляют транзакции по понедельникам, но именно в первый день недели они совершают самые дорогие покупки.

Вторым по частоте и объему транзакций у клиентов ВТБ по итогам трех кварталов стала среда – на нее приходится 17% покупок как по их количеству, так  и по стоимости. В четверг и  пятницу клиенты банка на Северо-Западе тратили одинаковые суммы – 14% от общего средненедельного объема, а в субботу и воскресенье несколько снижали покупательскую активность (13% по количеству и объему транзакций). Меньше всех транзакций проходило в понедельник – 5% по количеству покупок и 6% по объему. Однако именно в первый рабочий день средний чек самый высокий – 883 рублей. Самый низкий средний чек зафиксирован в четверг и пятницу – 780 рублей.

В сентябре тренд на Северо-Западе изменился – четверть всех покупок клиентов ВТБ за неделю приходилась на среду (25%). Еще 16% транзакций совершалось во вторник, на третьем месте – пятница (14%). Меньше всего клиенты банка также тратились в понедельник – расходы по картам ВТБ в первый день недели составляли всего 5% от средненедельного объема. Средний чек в «день тяжелый» также был самым высоким – 886 рублей, самый низкий средний показатель фиксировался в субботу – 757 рублей.

Мы видим, что лидером по тратам во вторник, как и в другие дни недели, являются продукты питания – на них приходится треть всех ежедневных расходов клиентов и порядка половины всех транзакций за неделю. Второе место по доле расходов по картам занимает покупка одежды – на нее приходится около 7% трат, а самыми популярными днями для шопинга являются вторник и среда. На третьем месте – расходы на топливо.

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