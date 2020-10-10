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Общество

Более двух тонн колбасы, сыра и зелени пытались незаконно провезти через границу в Невельском районе

В Невельском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали две партии грузов при попытке незаконного перемещения на территорию Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства. 

В районе деревни Дубокрай пограничники задержали два малотоннажных грузовых автомобиля ГАЗ под управлением гражданина сопредельного государства и россиянина. В грузовых отсеках транспортных средств сотрудники ведомства обнаружили в общей сложности порядка двух тонн сырной продукции, колбасных изделий и свежей зелени. 

Товарно-сопроводительные документы, ветеринарные и фитосанитарные сертификаты на перемещаемый груз у водителей отсутствовали. Пояснить его происхождение мужчины также внятно не смогли, но заявили, что планировали заработать на продаже товара. 

Задержанный груз передали сотрудникам Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. 

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