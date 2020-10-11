Около 50% составила загруженность первого авиарейса из Пскова в Минеральные Воды

11:27, 11 октября 2020, ПАИ

Около 50% составила загруженность первого авиарейса из Пскова в Минеральные Воды, который был запущен 6 октября. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram.

«Первый рейс 6 октября улетел из Пскова с загрузкой около половины борта. Учитывая сезон и полное отсутствие рекламы, это хороший результат», – отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что авиарейс «Псков – Минеральные Воды» будет регулярным.

«Особо стоит отметить два момента: цена билета – от 2,5 тысяч рублей; и второе – это удобное расписание. В 10:40 самолёт вылетает из Пскова, а в 13:25 уже прибывает в Минеральные Воды», – отметил Михаил Ведерников.

Губернатор также добавил, что новый маршрут будет курсировать дважды в неделю – по вторникам и пятницам.

«При этом хочу обратить внимание всех планирующих посещение Ставропольского края: 6 октября губернатор края Владимир Владимиров подписал указ об обязательной 14-дневной самоизоляции для всех туристов без местной прописки. Исключение составляют гости санаториев. Поэтому учитывайте это в своих планах», – заключил Михаил Ведерников.

Полеты из Пскова в Минеральные Воды будут выполняться на 50-кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200. Перевозками занимается компания «РусЛайн».