Названы новые симптомы коронавируса

15:47, 10 октября 2020, ПАИ

Боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах названы в качестве новых симптомов коронавируса. Их выявили британские ученые, пишет газета «Известия» со ссылкой на Daily Mail. Доклад передали в Научную консультативную группу по чрезвычайным ситуациям, которая направляет результаты правительству Великобритании.

По словам специалистов, симптомы могут проявляться по-разному в зависимости от возраста и особенностей организма пациента. Однако эти симптомы не будут вносить в список индикаторов COVID-19, которое дает Национальная служба здравоохранения Великобритании, чтобы не перегружать центры тестирования.

Тремя официально признанными симптомами COVID-19 все еще являются температура, постоянный кашель и потеря обоняния и вкуса.