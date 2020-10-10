Депортированный из Латвии Владимир Норвинд въехал в Псковскую область

18:38, 10 октября 2020, ПАИ

Председатель Латвийского республиканского Общества военных ветеранов, полковник в отставке Владимир Норвинд депортированный из Латвии, находится сейчас на латвийско-российской границе, на пункте пропуска «Бурачки», сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Норвинда, чувствует он себя «средне». После больницы, куда он попал накануне выдворения, ему даже не разрешили заехать домой. В Латвии, говорит Норвинд, он прожил 40 лет, там осталась жена. «Все произошло внезапно, за два дня».

На границе его встречает родственник. Сейчас медики «скорой» проверяют состояние здоровья Владимира Норвинда. Норвинд накануне выдворения попал в больницу. Медикам «скорой» он пожаловался на самочувствие и показал кровь на брюках.

9 октября в Латвии силовики задержали постоянно проживающего в стране Норвинда для выдворения по обвинению «в угрозе национальной безопасности».