«Работающая обратная связь»: в Псковской области подготовили 1300 общественных наблюдателей

17:54, 20 сентября 2026, ПАИ

Доклад «Готовность системы общественного наблюдения к ЕДГ–2026» выпустила Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), сообщил ПАИ член общественного штаба по наблюдению за выборами на территории Псковской области, член Общественной палаты региона Алексей Иванов.

В Псковской области к работе были подготовлены более 1300 общественных наблюдателей на 567 участках. Оборудован центр мониторинга, на всех избирательных участках установлено видеонаблюдение или видеорегистрация.

«Любой спорный эпизод можно проверить – это и есть работающая обратная связь между обществом и избирательной системой», – отметил Алексей Иванов.

Напомним, центр общественного наблюдения за выборами на территории Псковской области работает в течение всех дней голосования. Здесь находятся сотрудники Общественной палаты и представители различных общественных организаций.

В Псковской области в эти дни проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.