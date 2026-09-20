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Политика

«Работающая обратная связь»: в Псковской области подготовили 1300 общественных наблюдателей

Доклад «Готовность системы общественного наблюдения к ЕДГ–2026» выпустила Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), сообщил ПАИ член общественного штаба по наблюдению за выборами на территории Псковской области, член Общественной палаты региона Алексей Иванов.

Алексей Иванов. Фото из группы общественной палаты Псковской области

В Псковской области к работе были подготовлены более 1300 общественных наблюдателей на 567 участках. Оборудован центр мониторинга, на всех избирательных участках установлено видеонаблюдение или видеорегистрация.

«Любой спорный эпизод можно проверить – это и есть работающая обратная связь между обществом и избирательной системой», – отметил Алексей Иванов.

Напомним, центр общественного наблюдения за выборами на территории Псковской области работает в течение всех дней голосования. Здесь находятся сотрудники Общественной палаты и представители различных общественных организаций.

Центр общественного наблюдения Псковской области. Фото: Екатерина Иванова / ПАИ

В Псковской области в эти дни проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.

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