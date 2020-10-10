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Общество

Командующий ВДВ лично проверил подготовку управления Псковского десантно-штурмового соединения

9 октября командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков оценил уровень подготовки офицеров управления Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения в ходе проведения занятий по огневой подготовке на БМД-2 и БМД-4м на полигоне «Струги Красные». Занятие провели в рамках первого этапа контрольной проверки Воздушно-десантных войск за 2020 учебный год, сообщили Псковскому агентству информации в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. 

В соответствии с расписанием проверки комплексные комиссии проверили 100% личного состава воинских частей и подразделений, которые оценены по результатам контрольных занятий по стрельбе, выполнению нормативов по тактической, технической и специальной подготовке.

В других соединениях и воинских частях ВДВ, также в течение месяца, оценили уровень подготовки личного состава, а также состояние ВВСТ, готовность соединений и воинских частей осуществить мероприятия по приведению в высшие степени готовности. Кроме того, были проверены объекты полигонов, тыла и военных городков.

Под руководством командиров соединений, в период с 29 сентября по 9 октября 2020 года проверку прошли соединения и воинские части из Иваново, Тулы, Костромы, Рязани, Наро-Фоминска, Улан-Удэ и Уссурийска.

Во второй очереди с 12 по 23 октября будут проверены соединения и воинские части из Новороссийска, Ставрополя, Анапы, Феодосии, Ульяновска, Камышина, Омска, а также соединения ВДВ, дислоцированные в Подмосковье.

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