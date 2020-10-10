В Печорах проходит сельскохозяйственная ярмарка

16:08, 10 октября 2020, ПАИ

10 октября на площади Победы в Печорах проходит сельскохозяйственная ярмарка.

Как пишет газета «Печорская правда», по информации администрации муниципалитета, для участия в сельскохозяйственной ярмарке зарегистрировались 76 хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Не остались в стороне и крупные производители.

«От ассортимента в глазах рябило. И саженцы, и ягоды, и фрукты, и удобрения. На мелкие недостатки внимания не обращаешь при таком изобилии. Над ними будут работать и исправлять», - отметили в редакции.

При этом, из-за нестабильной эпидемиологической обстановки в стране, ограничения не позволили выступить вокальным коллективам и певцам. Звуковое сопровождение ярмарки обеспечивали сотрудники районного Центра культуры.