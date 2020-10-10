Правила поведения в офисе при пандемии разъяснили россиянам

18:02, 10 октября 2020, ПАИ

Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи профессор Александр Бутенко в интервью радио «Говорит Москва» дал рекомендации по правилам поведения на рабочем месте во время эпидемии коронавируса.

Как пишет РИА Новости, Бутенко призвал проявлять бдительность и избегать контактов с чихающими или кашляющими людьми.

«Нужно внимательно относиться к окружающим людям и к себе. Обычно уборщицы дезинфицируют рабочие места, однако было бы правильным и самим сотрудникам подготавливать свое рабочее место», - подчеркнул профессор.

Бутенко также считает, что можно не находиться в маске в небольших сформированных коллективах по пять-десять человек. При этом если в офис постоянно приходят посторонние, то ношение средств индивидуальной защиты обязательно.