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Общество

Правила поведения в офисе при пандемии разъяснили россиянам

Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи профессор Александр Бутенко в интервью радио «Говорит Москва» дал рекомендации по правилам поведения на рабочем месте во время эпидемии коронавируса.

Как пишет РИА Новости, Бутенко призвал проявлять бдительность и избегать контактов с чихающими или кашляющими людьми.

«Нужно внимательно относиться к окружающим людям и к себе. Обычно уборщицы дезинфицируют рабочие места, однако было бы правильным и самим сотрудникам подготавливать свое рабочее место», - подчеркнул профессор. 

Бутенко также считает, что можно не находиться в маске в небольших сформированных коллективах по пять-десять человек. При этом если в офис постоянно приходят посторонние, то ношение средств индивидуальной защиты обязательно. 

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