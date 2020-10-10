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Общество

Испытания дальнеорбитального корабля «Орел» начнутся в 2020 году

Разработка российского космического корабля, которая длится более 10 лет, завершается. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Роскосмос».

Маршрут «Орла» будет проложен и на Луну, и на геостационарную орбиту, где находятся спутники связи и аппараты для телекоммуникации и ретрансляции.

«До конца года в РКК «Энергия» им. С.П.Королёва планируют собрать статический макет дальнеорбитального пилотируемого корабля «Орел» и приступить к наземной части его испытаний», - рассказывают в ведомстве.

Испытательный запуск корабля запланирован на 2023 год с космодрома «Восточный». 

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