Фильм об Анастасиевской часовне Пскова доступен онлайн

23:26, 10 октября 2020, ПАИ

Благотворительный Фонд имени Е.И. Рерих опубликовал на своем YouTube-канале картину режиссера Валерия Шатина об Анастасиевской часовне. Онлайн-премьера картины «Анастасия» – значит «возрождение» состоялась вчера, 9 октября.

Автор более ста документальных фильмов и телепрограмм рассказал о драматической судьбе часовни, в создании которой принимали участие архитектор Алексей Щусев и художник Николай Рерих. Повествование ведется и о символизме образов на стенах часовни.

Фильм создан на народные пожертвования, собранные Фондом.

Съемки проходили с апреля по август этого года в Москве и Пскове.

Главными героями киноленты стали сотрудники государственного Псково-Изборского объединенного музея-заповедника, в ведении которого находится часовня Святой Анастасии.

Картина содержит ранее неизвестные фотографии исторических интерьеров часовни из частных архивов, в том числе утраченный иконостас с чудотворной иконой Преподобномученицы Св. Анастасии, защитившей вымирающий Псков от моровой язвы в 1710 году.





«Я работаю в музее 30 лет, и на моих глазах проходят процессы деструкции в памятнике, ухудшается его состояние. И вы даже представить себе не можете, как иногда кусаешь губы, плачешь, потому что ничего не можешь сделать...», - поделилась впечатлениями с авторами фильма Таисия Круглова, зав. отделом Псково-Изборского музея-заповедника.

Однако финал картины оптимистичен.



«И старинная защитница Пскова уже возрождается. Впервые за сто с лишним лет в ней прошла панихида в память о жертвах смертельной болезни, той, что она когда-то остановила, и нынешней», - рассказывают создатели фильма.



Ранее ПАИ сообщало о начале проектных работ по реставрации живописи Анастасиевской часовни.

