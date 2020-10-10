0
23:26
Фильм об Анастасиевской часовне Пскова доступен онлайн
23:09
Фестиваль «Мой Пушкин» впервые пройдет в онлайн-формате
22:45
Стихи Геннадия Кононова звучали в Пскове на английском, французском и испанском
14:38
Народный артист РФ Николай Бурляев принял участие в открытии памятника Савве Ямщикову
13:28
«Хэллоуин Хьюби» на Netflix: праздничная шалость или классический Адам Сэндлер
13:20
Скульптура лучника появилась в городском парке Великих Лук
22:44
«На позитивной волне»: Андрей Калинин - о будущем радио, тайнах эфира и звездных гостях​
Еще новости
Культура

Фильм об Анастасиевской часовне Пскова доступен онлайн

 

Кадр из фильма «Анастасия» – значит «возрождение».

 

Благотворительный Фонд имени Е.И. Рерих опубликовал на своем YouTube-канале картину режиссера Валерия Шатина об Анастасиевской часовне. Онлайн-премьера картины «Анастасия» – значит «возрождение» состоялась вчера, 9 октября.

Автор более ста документальных фильмов и телепрограмм рассказал о драматической судьбе часовни, в создании которой принимали участие архитектор Алексей Щусев и художник Николай Рерих. Повествование ведется и о символизме образов на стенах часовни.

 

Кадр из фильма «Анастасия» – значит «возрождение».

Фильм создан на народные пожертвования, собранные Фондом. 

Съемки проходили с апреля по август этого года в Москве и Пскове. 

 

Кадр из фильма «Анастасия» – значит «возрождение».

 

Главными героями киноленты стали сотрудники государственного Псково-Изборского объединенного музея-заповедника, в ведении которого находится часовня Святой Анастасии.

Картина содержит ранее неизвестные фотографии исторических интерьеров часовни из частных архивов, в том числе утраченный иконостас с чудотворной иконой Преподобномученицы Св. Анастасии, защитившей вымирающий Псков от моровой язвы в 1710 году.

 

Кадр из фильма «Анастасия» – значит «возрождение».
 

«Я работаю в музее 30 лет, и на моих глазах проходят процессы деструкции в памятнике, ухудшается его состояние. И вы даже представить себе не можете, как иногда кусаешь губы, плачешь, потому что ничего не можешь сделать...», - поделилась впечатлениями с авторами фильма Таисия Круглова, зав. отделом Псково-Изборского музея-заповедника.

Однако финал картины оптимистичен.

«И старинная защитница Пскова уже возрождается. Впервые за сто с лишним лет в ней прошла панихида в память о жертвах смертельной болезни, той, что она когда-то остановила, и нынешней», - рассказывают создатели фильма.

Ранее ПАИ сообщало о начале проектных работ по реставрации живописи Анастасиевской часовни. 
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Фильм об Анастасиевской часовне Пскова доступен онлайн
10 октября 2020
Фильм об Анастасиевской часовне Пскова доступен онлайн
Фестиваль «Мой Пушкин» впервые пройдет в онлайн-формате
09 октября 2020
Фестиваль «Мой Пушкин» впервые пройдет в онлайн-формате
Народный артист РФ Николай Бурляев принял участие в открытии памятника Савве Ямщикову
09 октября 2020
Народный артист РФ Николай Бурляев принял участие в открытии памятника Савве Ямщикову
Скульптура лучника появилась в городском парке Великих Лук
09 октября 2020
Скульптура лучника появилась в городском парке Великих Лук
В Пскове установили памятный вечевой колокол
08 октября 2020
В Пскове установили памятный вечевой колокол
В Пскове состоялось «народное» открытие памятника Савве Ямщикову
08 октября 2020
В Пскове состоялось «народное» открытие памятника Савве Ямщикову
Директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова о советах, любви, страсти, музыке – в эфире ПАИ-live
08 октября 2020
Директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова о советах, любви, страсти, музыке – в эфире ПАИ-live
«Национальное достояние» выпустит в эфир радиостанция «7 Небо»
08 октября 2020
«Национальное достояние» выпустит в эфир радиостанция «7 Небо»

Идет загрузка...