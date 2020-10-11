383 359 человек заболели коронавирусом 10 октября

00:00, 11 октября 2020, ПАИ

Более 380 000 случаев заражения коронавирусом в мире выявлено сегодня. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения, это наиболее высокий показатель за время пандемии.

Наибольший прирост зарегистрирован в Индии (73 272) и в США (54 232), рассказывает СМИ.

Всего же за время пандемии 37 млн человек заболели коронавирусом и более 1 млн умерли от него.

Среди выздоровевших более 25 млн человек. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование американского университет Джонса Хопкинса.