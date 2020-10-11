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Общество

6019 человек заразились коронавирусом в Псковской области

6 019 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте. За последние сутки коронавирус подтвердили у 63 человек.

Выздоровело 4 242 пациента (за сутки – 37). Умерло 67 инфицированных человек. Всего специалисты провели 110 106 (за сутки – 714) тестов на коронавирус.

«Плюс 63 случая заражения коронавирусом за сутки – серьезный повод задуматься об опасности. Растёт и география распространения COVID-19, – написал губернатор. – Не рискуйте здоровьем! Соблюдая профилактические меры – вы спасаете жизни! Берегите себя и будьте здоровы!».

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