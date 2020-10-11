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Общество

В Роспотребнадзор пояснили, как правильно пользоваться антисептиком

Фото:Pixabay

В Роспотребнадзоре рассказали, что не все граждане правильно используют антисептик, когда обрабатывают руки. Об этом сообщают 11 октября «Известия» со ссылкой на Роспотребнадзор.

Врач-эпидемиолог ЦНИИ Эпидемиологии Ольга Квасова пояснила, что для эффективной обработки рук необходимо нанести на кожу 3-5 мл антисептика и втирать до полного высыхания, не смывая. «Использовать антисептик необходимо в общественных местах перед и после контакта - касания носа, прикрывания рта, со средствами индивидуальной защиты, окружающими и личными предметами», - сказала она.

Также, Ольга Квасова отметила, что у каждого антисептика свое время защиты, где-то от трех часов, где-то больше. По ее словам, нужно внимательно читать об этом в инструкции по применению.

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