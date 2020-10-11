Невельские разрушители вновь совершают акты вандализма

12:27, 11 октября 2020, ПАИ

В Невеле вандалы совершили разрушительные действия у магазина «Находка». Об этом 11 октября сообщает газета «Невельский вестник» в социальной сети «ВКонтакте».

Власти города приняли решение установить камеры видеонаблюдения в общественных местах, чтобы органы власти смогли найти и привлечь к ответственности этих людей.

На одной из камер, установленной у магазина «Находка» видно, как в 2:35 одному из вандалов не понравились декоративные туи, которые стояли возле заведения, поэтому он их снес.

Далее можно увидеть, что подростки, которые шли сзади, стали поднимать эти растения.

Видео можно посмотреть здесь.