Россельхозбанк: трактористы - это самая востребованная профессия в АПК

13:13, 11 октября 2020, ПАИ

Трактористы являются самой востребованной и высокооплачиваемой профессией в сфере агропромышленного комплекса. Об этом сообщает 11 октября департамент общественных связей и маркетинговых коммуникаций Россельхозбанка.

Так, первое место в перечне самых требуемых специалистов заняли трактористы. Второе и третье место делят агрономы и операторы машинного доения. На четвертом и пятом местах расположились зоотехники и животноводы (около 7%).

Зарплаты трактористов могут достигать 75 тысяч рублей в месяц. Агрономы и операторы - около 100 тысяч и 45 тысяч рублей, а зоотехники и животноводы могут получать от 40 и 80 тысяч рублей. Далее по заработной плате расположились технологи, зоотехники, ветеринары и агроинженеры.

«Каждый пятый россиянин по данным ВЦИОМ хотел бы попробовать себя в роли фермера. При этом организациям АПК сейчас требуются специалисты практически во всех областях, в том числе программисты, финансисты, бухгалтеры. Экосистема «Своё. Фермерство» дает людям возможности для трудоустройства по всей стране. А для агрокомпаний это отличная площадка, где можно найти самых квалифицированных специалистов. Создание экосистемы – это часть нашей социальной миссии по поддержке людей. Кроме того, это еще один шаг на пути цифровой трансформации, цель которой - сделать передовые технологии в таких сферах, как «точное земледелие», ветеринария, подбор персонала, закупки и сбыт продукции более доступными и удобными для всего российского агропрома», - отметил Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

Рейтинг вакансий составлен на основе данных экосистемы «Свое. Фермерство». На портале появится база стажировок и экскурсий на фермерские хозяйства для всех желающих, где каждый найдет для себя интересующую сферу работы.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.