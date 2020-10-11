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Общество

Владимир Путин: российский АПК стабильно работал даже в условиях пандемии коронавируса

Фото: Pixabay

Владимир Путин рассказал о том, что агропромышленный комплекс продолжал активно работать, несмотря на общемировую ситуацию с короновирусом. Об этом сообщают ТАСС со ссылкой на интервью президента Российской Федерации в эфире телеканала «Россия-24».

Президент также отметил высочайшую самоотдачу и настоящее мужество, благодаря которому профессионалы своего дела не допустили сбоев в поставках продовольствия.

Он добавил, что работники отрасли обеспечивают продовольственную безопасность России и укрепляют позиции РФ как одного из ведущих производителей аграрной продукции в мире, и без их «высокого профессионализма, энергии и самоотдачи» нынешние достижения АПК были бы невозможны.

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