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Общество

Выставку «Времён минувших небылицы» открыли для жителей и гостей Пушкинских гор

 

Фото: пресс-службы государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

Новую выставку открыли для жителей и гостей Святогорья в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».  Об этом 11 октября сообщает представитель информационной службы Лидия Токарева.

Мероприятие называется «Времён минувших небылицы…» Поэма А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» в произведениях художников Палеха».

В экспозицию вошли 30 предметов произведения декоративно-прикладного искусства, выполненные в традициях старинного ивановского промысла: шкатулки, декоративные блюда, панно и прочее.

Кроме того, в этом месте представлены эскизы росписей, оригиналы книжных иллюстраций в манере палехских мастеров, а также два книжных издания второй половины прошлого века с подобными иллюстрациями.

В музее также можно увидеть сказки и стихотворения Александра Пушкина.

Все экспонаты для новой выставки предоставлены музею-заповеднику «Михайловское» коллегами из Всероссийского музея А.С. Пушкина (Санкт-Петербург).

Посетить выставку можно до 7 ноября в мемориальной усадьбе Осиповых и Вульфов «Тригорское».

 

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