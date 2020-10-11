Выставка «Время каникул» откроется в Пскове

18:29, 11 октября 2020, ПАИ

Работы выпускницы Института имени И. Е. Репина при Академии художеств покажут в городской библиотеке. Выставка носит название «Время каникул» и откроется 16 октября в 15.00. Об этом рассказывают в группе ЦГБ г. Пскова в социальных сетях.

Центральная городская библиотека приглашает всех на открытие первой персональной выставки Марии Крючковой, выпускницы СПбГАИЖСА (Академия художеств им. Репина).

В экспозиции будет представлено 20 работ, созданных во время студенческих каникул автора.

Марию Крючкову уже достаточно хорошо знают в художественном сообществе Пскова, ее работы можно было видеть на псковских выставках молодых художников, она активно принимает участие в конкурсах и акциях, направленных на развитие культурного множества, - рассказывают в библиотеке.

«Друзья Марии иногда называют ее дауншифтером – человеком, который бросил успешную карьеру (по первому образованию Мария - финансист) и суету мегаполиса, вернулся в родной город и погрузился в творчество и самореализацию. Мария считает, что пространство для жизнетворчества - весь мир, и ограничены мы только теми рамками, которые установили себе сами. На ее картинах - мир, насквозь пронизанный токами жизни и нас ими питающий», - говорится в анонсе мероприятия.



Выставка продлится до 9 ноября.