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Общество

Систему очистных сооружений планируют построить на побережье Байкала

Фото с сайта pixabay.com.

 

Власти Иркутской области намерены построить и реконструировать очистные сооружения в районах, расположенных на побережье озера Байкал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зам. министра жилищной политики, энергетики и транспорта региона Евгения Ветрова.

В населенных пунктах, стоки которых по итогам проверки 2019 года не соответствуют нормативам, решено восстановить очистные системы. Проверка сооружений проводилась тогда в городах Байкальск, Слюдянка, поселках Листвянка, Култук, Ангасолка и Залари. В результате прокуратура подала иски с требованием качественно очистить сточные воды.

«До 2024 года планируется реализация мероприятий по строительству и реконструкции канализационных очистных сооружений на территории Слюдянского района (города Слюдянка и Байкальск, поселок Култук, поселок Ангасолка), Иркутского района (поселки Листвянка и Большое Голоустное), Ольхонского района», - сообщил Евгений Ветров.

По словам зам. министра, региональная концепция развития системы водоотведения в центральной экологической зоне Байкальской природной территории разработана в 2019 году. В 2021-2022 годах планируется подготовить проектную документацию и подать ее на включение в федеральный проект «Сохранение озера Байкал».


 

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