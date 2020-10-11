Пешеход погиб в результате ДТП в г. Невель
Пешеход погиб в результате ДТП сегодня вечером в г. Невель. Наезд на пешехода совершил невельчанин. Он был за рулем Нивы Шевроле, передает корреспондент газеты «Невельский вестник».
Авария произошла по адресу ул. Ленина, 19.
Пешеход двигался в неустановленном для перехода месте. Водитель отправлен на освидетельствование в центральную районную больницу.
По словам водителя, он не заметил пешехода вовремя и поздно затормозил, так как его ослепили фары встречного автомобиля.
На месте происшествия находятся сотрудники ДПС, судмедэксперт и следователь.