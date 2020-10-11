Нетрезвый водитель протаранил автомобили на улице Звездной в Пскове

21:36, 11 октября 2020, ПАИ

Нетрезвый водитель протаранил автомобили на ул. Звездной



ДТП произошло сегодня вечером на перекрестке ул. Труда и ул. Звездная.



Как передает корреспондент ПАИ, водитель автомобиля Ситроен врезался в автомобиль Калина, попытался скрыться и выехал на встречку. В результате влетел в Ауди. В машине передвигалась семья с детьми.

Сейчас проводится освидетельствование. По предварительным данным, водитель находится в алкогольном опьянении.



На месте аварии сотрудники ДПС. Спасатели АСС по прибытии обесточили автомобиль.



Приехала скорая помощь, участникам ДТП госпитализация не потребовалась.





