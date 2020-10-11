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Нетрезвый водитель протаранил автомобили на улице Звездной в Пскове

Фото: ПАИ.

 

Нетрезвый водитель протаранил  автомобили на ул. Звездной

ДТП произошло сегодня вечером на перекрестке ул. Труда и ул. Звездная.

Как передает корреспондент ПАИ, водитель автомобиля Ситроен врезался в автомобиль Калина, попытался скрыться и выехал на встречку. В результате влетел в Ауди. В машине передвигалась семья с детьми. 

Сейчас проводится освидетельствование. По предварительным данным, водитель находится в алкогольном опьянении.

На месте аварии сотрудники ДПС. Спасатели АСС по прибытии обесточили автомобиль.

Приехала скорая помощь, участникам ДТП госпитализация не потребовалась.


 

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