Нетрезвый водитель протаранил автомобили на улице Звездной в Пскове
Нетрезвый водитель протаранил автомобили на ул. Звездной
ДТП произошло сегодня вечером на перекрестке ул. Труда и ул. Звездная.
Как передает корреспондент ПАИ, водитель автомобиля Ситроен врезался в автомобиль Калина, попытался скрыться и выехал на встречку. В результате влетел в Ауди. В машине передвигалась семья с детьми.
Сейчас проводится освидетельствование. По предварительным данным, водитель находится в алкогольном опьянении.
На месте аварии сотрудники ДПС. Спасатели АСС по прибытии обесточили автомобиль.
Приехала скорая помощь, участникам ДТП госпитализация не потребовалась.