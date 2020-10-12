Более 28,3 млн человек в мире вылечились от коронавируса

07:58, 12 октября 2020, ПАИ

По состоянию на 12 октября в мире зарегистрировано 37 749 569 случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведется статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 1 081 446 человек. Количество выздоровевших – 28 360 010.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 7 991 998. В этой стране от коронавируса умерло 219 695 человек, выздоровело – 5 128 162.

Россия по абсолютному количеству зараженных находится на четвертом месте. Здесь коронавирусом заболело 1 298 718 человек, 1 020 442 – выздоровело, 22 597 – умерло. В Псковской области выявлено 6 080 случаев заражения коронавирусом, 4 242 человека выздоровело, 67 – умерло.