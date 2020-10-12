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Общество

Росстат предложил включить в потребительскую корзину популярные в пандемию товары

Потребительская корзина в России с 2021 года может быть скорректирована. Специалисты Росстата считают необходимым включить в нее новые услуги цифровых сервисов и около 30 новых товаров, часть из которых стала очень популярна в пандемию коронавируса, пишет газета «Известия» со ссылкой на главу Росстата Павла Малкова.

Речь в частности идет о геле для душа, антисептике и дезинфицирующем средстве для поверхностей. Кроме того, по словам Павла Малкова, пандемия заставила обратить более пристальное внимание и на цифровые сервисы.

По этой причине с 2021 года Росстат намерен отслеживать стоимость подписок на тематические цифровые пакеты телеканалов и медиасервисов. Глава ведомства также напомнил, что уже сегодня в корзине есть мобильная связь, интернет, стационарная телефонная связь.

Кроме того, в потребительской корзине может появиться и проживание в хостеле, так как внутренний туризм набирает популярность.

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