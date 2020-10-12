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Общество

Газовое оборудование проверят в Порхове после вмешательства прокуратуры

В Порхове по требованию прокуратуры проведут техническое диагностирование газового оборудования. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, управляющая компания «Порховдомсервис» нарушила требования жилищного законодательства.

Во время проверки в Порхове прокуроры выяснили, что в 2020 году в домах на улицах Урицкого, Мебельной, Псковской, Кима, Крестьянской, Карла Маркса и проспекте Ленина не проводились работы по диагностике газового оборудования. Это создавало реальную угрозу жизни и здоровью жильцов этих домов.

Прокуроры потребовали устранить нарушения. Директор управляющей компании в короткие сроки внес в план работы организации проверки, а также заключил договор на оказание услуг по техническому диагностированию внутридомового газового оборудования в жилых домах с ООО «ЛенРегионГаз».

В ведомстве отметили, что должностное лицо, виновное в нарушении закона, привлечено к дисциплинарной ответственности.

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