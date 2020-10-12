Более 275 тысяч тонн сельхозпродукции ввезли за год в Россию через Псковскую область

14:18, 12 октября 2020, ПАИ

За год в Россию через Псковскую область ввезли более 275 тысяч тонн продуктов животного и растительного происхождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Товар ввозился через пункты пропуска, расположенные на российско-белорусском и российско-латвийском участках государственной границы РФ в Псковской области. С начала 2020 года через досмотр прошли также и 104,5 тысячи тонн кормов и кормовых добавок.

Кроме того, ветеринарный и фитосанитарный контроль прошли 57,9 тысячи тонн мяса и мясной продукции, 88,8 тысячи тонн молока и молочной продукции, 24,6 тысячи тонн рыбы и морепродуктов, 104,5 тысячи тонн кормов и кормовых добавок, предназначенных для животных, более одного миллиона штук инкубационных яиц, а также 11,5 тысячи тонн свежей моркови, 2,5 тысячи тонн свежей свеклы, 8,5 тысячи тонн продовольственного картофеля, 15,5 тысячи тонн белокочанной капусты, 83,5 тонны лука, 60 тонн зерна и продуктов его переработки, почти 24 тысячи тонн посадочного материала и другие товары.

Все продукты после прохождения необходимых процедур отправились в адреса получателей.