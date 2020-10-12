Ученые: Коронавирус на купюрах и экранах смартфонов живет до 28 дней

11:24, 12 октября 2020, ПАИ

Специалисты Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями определили, что коронавирус на банкнотах (как бумажных, так и сделанных из полимерных материалов) и экранах смартфонов живет до 28 дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Virology Journal.

Помимо этого, эксперты выяснили, что коронавирус может оставаться жизнеспособным такое же количество дней на виниле и нержавеющей стали.

При проведении исследований, нагревание вируса до 30 градусов Цельсия показало, что он сохраняется на гладких поверхностях до трех недель, а при 40 градусах он погибает за несколько суток. Пористые поверхности хлопковой ткани в этом отношении оказались менее опасными, чем гладкие.

В научном центре также предупредили, что мобильные телефоны являются одним из самых опасных распространителей инфекций, так как их поверхность не подвергается необходимой чистке.