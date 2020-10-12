В России предложили оснастить палаты для тяжелобольных камерами и кнопками вызова

22:33, 12 октября 2020, ПАИ

В России предложили оснастить палаты для тяжелобольных пациентов видеокамерами и кнопками экстренного вызова медицинского персонала. Соответствующее письмо на имя министра здравоохранения России Михаила Мурашко направил депутат Госдумы Иван Сухарев, пишет газета «Известия».

Парламентарий отметил, что камеры и кнопки есть в некоторых лечебных учреждениях, но нужно установить их во всех больницах.

Депутат напомнил, что уже были случаи, когда тяжелобольным пациентам вовремя не оказывали помощь, так как они не могли вызвать персонал. Поэтому Иван Сухарев обратился к главе Минздрава с просьбой рассмотреть возможность установки камер и кнопок экстренного вызова во всех больницах.