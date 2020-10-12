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Общество

Отключение электроэнергии планируется в Гдовском районе с 12 по 20 октября

Фото Андрея Степанова.

В Гдовском районе планируется отключение электроэнергии в период с 12 по 20 октября, сообщили Псковскому агентству информации в администрации Гдовского района.

12 и 13 октября не будет электричества на улицах Печатникова, Никитина и Ленинградской в Гдове и в деревнях Купково, Потрехново и Дедино.

14 октября отключат электроэнергию на Вокзальном переулке в Гдове, деревнях Захонье Покраска, Спицино, Островня.

15 октября не будет света на улице Иванова в Гдове, в деревнях Островня, Подборовье, Крутое, Колодье и Самолва.

16 октября отключат электроэнергию на улице Лазника в Гдове, в деревнях Мерзляково и Котеницы.

С 18 по 20 октября не будет света в деревнях Верхний Гусинец, Вязка, Захаровщина, Мазиха, Черемха, Комарова Гора, Котеницы, Подоспа, Островня, Подборовье, Крутое, Колодье.

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