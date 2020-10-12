Военные завершили первый этап возведения детского инфекционного отделения в Пскове
Военные строители завершили первый этап возведения детского инфекционного отделения в Пскове, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
«В рамках выполнения поручения президента России по возведению детского инфекционного отделения в Пскове военные специалисты завершили 1-й этап строительства нового корпуса», - отметили в военном ведомстве.
Завершено устройство фундамента отделения. Военные строители приступили к монтажу металлоконструкций и кладке внутренних перегородок.
В середине сентября открыты новые многофункциональные медицинские центры в Пскове и Великих Луках, построенные силами Минобороны. Во время церемонии открытия губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой о помощи военного ведомства в строительстве детского инфекционного отделения на 60 коек.