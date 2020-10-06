ВИДЕО: Не было ни одной свободной минуты — главврач о первом дне работы новой инфекционной больницы в Пскове

12:28, 06 октября 2020, ПАИ

Новая Псковская областная инфекционная больница начала принимать первых пациентов в штатном режиме. Людей с симптомами инфекционных заболеваний в учреждение везут практически со всех районов Псковской области. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации рассказала главный врач учреждения Анастасия Повторейко.

«После выходных количество больных оказалось больше, чем мы предполагали, из-за этого возможны некоторые периоды ожидания для пациентов, но мы только «становимся на рельсы», и я прошу пациентов отнестись к этому с пониманием, это нормальный процесс, который мы сможем урегулировать. С утра и до вечера ни у кого не было ни одной свободной минуты, чтобы присесть. И это рабочая ситуация, учитывая подъем сезонных заболеваний», – заключила Повторейко.

Торжественное открытие Псковской областной инфекционной больницы состоялось 2 октября. Новое лечебное учреждение открыл губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Корпуса в Пскове и Великих Луках полностью оснащены самым современным медицинским оборудованием. Это современные компьютерные томографы, аппараты ЭКМО, аппараты гемодиализа, ИВЛ, УЗИ, рентген и суперсовременное эндоскопическое оборудование. В великолукском корпусе будет еще своя ПЦР-лаборатория, которая позволит проводить лабораторные исследования, в том числе на коронавирус. Медицинское учреждение укомплектовано персоналом на 100 %.

Фоторепортаж с открытия новой инфекционной больницы в Пскове можно посмотреть здесь.