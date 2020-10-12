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Общество

Студенты из Латинской Америки смогут пройти тестирование по русскому языку на базе ПсковГУ

ПсковГУ подписал договор о проведении государственного тестирования по русскому языку как иностранному с латиноамериканской ассоциацией ALAR International. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе университета, основным направлением совместной работы станет развитие системы проведения языкового тестирования с использованием современных технологий.

Ассоциация ALAR International предоставляет возможность студентам из стран Латинской Америки получить образование в университетах России. Благодаря договору с ПсковГУ поступление латиноамериканских студентов в российские вузы станет доступнее.

Тестирование по русскому языку как иностранному (ТРКИ) сдают иностранцы, планирующие поступать в российские вузы, а также вести профессиональную деятельность на русском языке в России и за рубежом.

«Помимо тестирования по ТРКИ, университет планирует оказывать поддержку зарубежным коллегам, а также развивать деятельность по популяризации русского языка и культуры в странах Латинской Америки, так как этот вопрос сейчас требует особого внимания», – сообщила директор Центра языкового тестирования ПсковГУ Ксения Старыгина.

Университет активно поддерживает тенденцию развития русского языка за рубежом, поэтому пригласил иностранных специалистов на международный форум молодых русистов. Он проводится совместно с Ассоциацией преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ).

Центр языкового тестирования ПсковГУ проводит государственное тестирование по русскому языку как иностранному для всех желающих. Получить информацию о тестировании и записаться можно по e-mail testing@pskgu.ru или по телефону: +7 (995) 599-38-82.

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