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Политика

Депутаты обратятся в правительство с просьбой о поддержке туротрасли

  • Заседание комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму
    Фото: sobranie.pskov.ru
  • Заседание комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму
    Фото: sobranie.pskov.ru
  • Заседание комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму
    Фото: sobranie.pskov.ru
  • Заседание комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму
    Фото: sobranie.pskov.ru
  • Заседание комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму
    Фото: sobranie.pskov.ru

Постоянный комитет ПАСЗР по культурной политике и туризму подготовил обращение к председателю российского правительства Михаилу Мишустину по вопросу реализации положений федерального закона «Об основах туристкой деятельности в РФ». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Это обращение, как отметил председатель парламентского комитета Виктор Остренко на заседании в Карелии, стало результатом взаимодействия депутатского корпуса с представителями туристической отрасли.

«В условиях ограничительных мер, введенных с конца марта этого года в связи с распространением коронавирусной инфекции, турфирмы оказались в тяжелой ситуации – деятельность туроператоров выездного туризма практически приостановлена, внутренний туризм восстанавливается, но тоже с ограничениями. Несмотря на эти обстоятельства, туроператоры не освобождаются от страхования гражданской ответственности и должны платить взносы в обычном размере, чтобы сохранить свое присутствие в Едином федеральном реестре туроператоров», - обозначил проблему парламентарий.

В качестве меры, которая поможет отрасли пережить тяжелые времена, предлагается пересмотреть систему финансовых гарантий туроператорской деятельности – страховать каждый тур в отдельности, а не эфемерную ответственность туроператора.

Кроме того, предлагается ввести дифференцированный подход к представителям туриндустрии в зависимости от объемов оказываемых ими услуг и степени рисков.

Еще одна мера поддержки, в которой нуждаются туроператоры, – предоставление отдельных льгот туристским фирмам, реализующим туры в страны Таможенного союза.

Все эти предложения включены в проект обращения на имя премьер-министра. В ноябре этого года документ о поддержке туриндустрии рассмотрит конференция Парламентской ассоциации Северо-Запада России.

С просьбой ходатайствовать перед правительством о поддержке своей отрасли к членам комитета по культурной политике и туризму также обратились псковские рестораторы и отельеры. Они просят пересмотреть критерий численности работников для отнесения предприятий общественного питания и гостиничного бизнеса к субъектам малого и среднего предпринимательства, увеличив его до 1000 сотрудников. Такой высокий показатель связан со спецификой деятельности гостиниц и ресторанов – для обслуживания одного клиента требуется труд нескольких работников (горничных, администраторов, официантов, поваров, работников кухни, техников по обслуживанию оборудования).

Предложение псковских представителей гостиничного и ресторанного бизнеса будет направлено в регионы Северо-Запада для получения экспертного заключения. В случае поддержки инициативы в большинстве субъектов комитет ПАСЗР по культурной политике и туризму подготовит соответствующее обращение в кабинет министров.

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