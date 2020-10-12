«Чувствую себя первоклассником» - Дмитрий Месхиев намерен поставить спектакль в театре Пскова

11:40, 12 октября 2020, ПАИ

Кинорежиссер и худрук Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев «с осторожностью и страхом» намерен поставить дебютный спектакль на театральной сцене. Об этом он сообщил в интервью «Российской газете».

«Надеюсь, что и я осуществлю постановку, - отметил он. - Выбрал комедию «Академия смеха» современного японского драматурга, сценариста, актера и режиссера Коки Митани. Это новое для меня дело, берусь за него с осторожностью. Честно говоря, страшновато, ответственность большая. Хотя очень интересно попробовать. Чего я только не делал, не только снимал кино, рекламные ролики и музыкальные видеоклипы, был режиссером и продюсером многих концертов Сергея Курехина «Поп-механика». Но в театре еще не ставил. Плавать умею, но вхожу в другую воду. Чувствую себя первоклассником. Хотя многие кинорежиссеры брались за театральные постановки и наоборот: театральные - снимали фильмы, можно вспомнить Григория Козинцева, Ингмара Бергмана, Андрея Кончаловского».

Дмитрий Месхиев также отметил, что в новом сезоне в псковском театре с Айратом Абушахмановым (главный режиссер Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури) надеются поставить пьесу братьев Пресняковых «Пленные духи». На постановку пьесы Дмитрия Данилова «Свидетельские показания» приглашен Семен Серзин (создатель петербургского «Невидимого театра»).

Также театр выпустит спектакль Веры Поповой «Дни Победы», который не удалось показать зрителю ко Дню Победы из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничительных мер.