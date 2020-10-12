Обокравший дачные участки пскович отправится в тюрьму на 2,5 года

11:55, 12 октября 2020, ПАИ

В Стругокрасненском районе пскович обокрал два дачных дома, гараж и приусадебный участок. Как сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре, за четыре кражи обвиняемому назначили 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Суд установил, что в конце 2019 года 37-летний житель Пскова находился в Стругокрасненском районе. Здесь он пробрался на чужие дачные участки и украл автомобильный прицеп, колеса от автомобиля, бытовую и строительную технику. Стоимость похищенного имущества превысила 60 тысяч рублей.

Вскоре злоумышленника поймали и привлекли к ответственности. Стругокрасненский районный суд признал мужчину виновным в совершении краж и причинении ущерба потерпевшим.