Проблему исключения руинированных памятников из реестра объектов культурного наследия обсудили депутаты Северо-Запада

12:04, 12 октября 2020, ПАИ

Вопрос об упрощении процедуры исключения из единого государственного реестра объектов культурного наследия необратимо руинированных памятников обсудили законодатели Северо-Запада на заседании постоянного комитета по культурной политике и туризму ПАСЗР в городе Сортавала. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

По мнению парламентариев, снятие охранного статуса с фактически утраченных в предшествующие годы объектов культурного наследия будет способствовать комплексному развитию муниципальных образований, на территории которых находятся исторические поселения, а также эффективному использованию их историко-культурного потенциала.

«В настоящее время вопросы исключения из единого государственного реестра руинированных и утраченных объектов культурного наследия, по которым в силу давности событий отсутствует возможность подтверждения обстоятельств, повлекших их разрушение, решаются крайне медленно», - обозначила общую для всех субъектов Севера-Запада проблему начальник управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелии Юлия Алипова.

Депутаты обратили внимание на еще один аспект: в случае исключения разрушенного памятника из реестра и снятия всех ограничений в отношении объекта недвижимости и земельного участка законодательством не предусмотрены меры, обеспечивающие сохранение внешнего вида ценной архитектурной среды в исторических поселениях в рамках нового строительства на данной территории.

Основываясь на мнении экспертного и профессионального сообщества, члены профильного парламентского комитета видят решение проблемы в принятии федерального нормативного правового акта, в котором будет четко прописан порядок исключения из единого государственного реестра объектов культурного наследия народов РФ утраченных памятников истории и культуры, с одновременным закреплением за правообладателем земельного участка обязательств по возведению реплики утраченного объекта на основании архивных материалов.

С этой инициативой комитет по культурной политике и туризму предлагает обратиться в правительство РФ. В ноябре документ рассмотрит конференция Парламентской ассоциации Северо-Запада России. В феврале этого года в областном Собрании депутатов обсуждался вопрос о возможности исключения объекта культурного наследия регионального значения «Казармы XIX века» в Себеже из единого госреестра объектов культурного наследия народов РФ. В ходе совещания отмечалось, что регионам крайне сложно реализовать на практике законодательно предусмотренную норму об исключении находящегося в аварийном состоянии здания-памятника из перечня объектов культурного наследия.

Администрация Пскова намерена инициировать исключение из единого государственного реестра объектов культурного наследия реестра руинированных домов на улице Труда, 4 и 7а.