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Дороги в четырех районах Псковской области перекроют для проведения ралли
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Общество

Дороги в четырех районах Псковской области перекроют для проведения ралли

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Дороги Пустошкинского, Новоржевского, Опочецкого и Бежаницкого районов перекроют для проведения финального этапа Кубка России по ралли «Пушкинские Горы – 2020» с 15 по 17 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

15 октября с 10:00 до 17:00 будет закрыт для транспорта участок дороги Забелье – Маево от деревни Забелье до деревни Маево Пустошкинского района.

16 октября прекращение движения вводится с 18:00 до 20:30 на дороге Овчино – Дубровы – Литово от деревни Дубровы до деревни Литово Новоржевского района.

17 октября с 9:00 до 11:40, с 11:50 до 14:45 и с 14:50 до 17:45 нельзя будет проехать по участку дороги Новоржев – Кудеверь от деревни Макарово Новоржевского района до деревни Зубково Бежаницкого района.

В этот же день с 9:40 до 12:30 будет закрыт отрезок дороги Бежаницы – Кудеверь – Болготово от деревни Кудеверь Бежаницкого района до деревни Духново Опочецкого района. А с 12:30 до 14:50 и с 15:00 до 17:15 – участок дороги Кудеверь – Бардово от деревни Кудеверь до деревни Бардово Бежаницкого района.

Временное прекращение движения обеспечивает Федерация автоспорта Псковской области. Организатором соревнований является президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич.

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